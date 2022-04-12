Fırtınadan uçamayan martılar denizi izledi - Son Dakika
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Fırtınadan uçamayan martılar denizi izledi

12.04.2022 11:33

Fırtınadan uçamayan martılar denizi izlediSİNOP Sinop'ta saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle martılar ve güvercinler uçamayınca deniz kenarında manzara izleyerek fırtınanın azalmasını bekledi.

Fırtınadan uçamayan martılar denizi izledi

SİNOP Sinop'ta saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle martılar ve güvercinler uçamayınca deniz kenarında manzara izleyerek fırtınanın azalmasını bekledi.

Hafta başından itibaren Sinop'ta meteorolojik verilere göre hızı saatte 40 kilometreyi bulan, zaman zaman ise 60 kilometreye çıkan fırtına etkili oldu. Deniz üzerinde akıntı oluşurken, sahilde bağlı tekneler sallandı, plastik çöp kovası devrildi. Fırtınadan nasibini alan martı ve güvercinler de toplu şekilde deniz kenarında oturarak manzarayı seyretti. Zaman zaman uçma girişiminde bulunan martılar, oldukları yerden ilerleyemeyince tekrar yerine döndü. Adeta kalkış için kuleden izin almayı bekleyen pilot gibi, fırtınanın dinmesini beklediler.

Meteorolojik verilere göre Sinop'ta kıyı kesimlerde cuma gününe kadar aynı şiddetlerde fırtına etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınadan uçamayan martılar denizi izledi
Fırtınadan uçamayan martılar denizi izledi
Fırtınadan uçamayan martılar denizi izledi

YORUMLAR
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Fırtına, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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