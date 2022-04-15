Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı - Son Dakika
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Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı

15.04.2022 10:42

Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı Van'ın Erciş ilçesinde açık bırakılan fıskiyeden akan su, dondurucu soğuklar nedeniyle parkı buzla kapladı.

Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde açık bırakılan fıskiyeden akan su, dondurucu soğuklar nedeniyle parkı buzla kapladı.

Birkaç gündür özellikle geceleri soğuk havanın etkili olduğu Erciş'te, parktaki çimlerin yeşermesi için akşamdan fıskiyeyi açık bırakan park görevlisi İsmet Meral, sabah geldiğinde her yerin buzla kaplandığını görünce şok oldu. Fıskiyeden çıkan suyun değdiği her yer buzla kaplandı.

Daha önce nisan ayında böyle bir don görmediğini söyleyen park sorumlusu, çok şaşırdığını ve telefonla fotoğraf çekmeye gelenlerin bile olduğunu söyledi.

Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı
Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı
Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı

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Van, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fıskiyenin açık bırakılmasıyla park buzla kaplandı - Son Dakika


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