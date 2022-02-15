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Fotoğrafları ahşaba işliyor - Son Dakika

Fotoğrafları ahşaba işliyor

15.02.2022 10:19
Fotoğrafları ahşaba işliyor

Sivas'ta ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, insan fotoğraflarını boyutlandırarak ahşaba işliyor, ortaya çıkan eserler ise beğeni topluyor.

Sivas'ta ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, insan fotoğraflarını boyutlandırarak ahşaba işliyor, ortaya çıkan eserler ise beğeni topluyor.

Sivas'ta yaşayan Süleyman Daştan, unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatını 20 yıldır sürdürüyor. Daştan iskarpela yardımıyla ahşaba çeşitli şekiller verirken yaptığı eşsiz eserlerin yanı sıra insan fotoğraflarını da ahşaba aktarıyor. Özel sipariş üzerine çalışan ahşap oyma ustası Daştan, insan portresini ahşaba boyutlandırarak milim milim işliyor. Bugüne kadar onlarca portreyi ahşaba işleyen Süleyman Daştan, ilginin de yoğun olduğunu söyledi. Küçük küçük dokunuşlarla benzerliği yakalamaya çalıştığını ifade eden usta Daştan, işi bitirme sürecinin 1 buçuk aya kadar uzayabildiğini dile getirdi.

Onlarca insan portresini ahşaba işledi

Ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, "Ahşap bizim mesleğimizde öyle bir iş ki birçok sanat dalını bünyesinde birlikte barındırıyor. Yani bir hattat kadar hat bilmeniz, bir heykeltıraş kadar heykel bilmeniz gerekiyor. Bir ressam kadar resim bilmeniz gerekiyor. Ressamın kara kalemle yaptığı bir silueti biz ahşaba boyut vererek aktarıyoruz. Bizim işimiz daha zor. İşe hakim olduğunuz takdirde yapıyorsunuz. Onlarca insan siluetini ahşap üzerine işledim" dedi.

Özel sipariş ile çalışıyor

Daştan, "Bizim işlerin geneli özel sipariştir. Şu an elimde yaptığım İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı ahşaba aktarıyoruz. Çok özel sipariş olursa yapıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun var, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çalıştık. Her iş gibi bu da zorluyor. Resimde özellikle portrede o yüzü, anatomiyi o benzerliği çıkartabilmemiz gerekiyor. Bu da tabi çok küçük dokunuşlarla meydana gelen bir şey olduğu için 15-20 gün süresinin içerisinde başlıyor 1 ay 1 buçuk aya kadar çıkabiliyor. İnsanların çoğunda megaloman bir tavır var. Kendisini görmek istiyor kağıtta, taşta, heykelde, ahşapta" diye konuştu. - SİVAS

Fotoğrafları ahşaba işliyor
Fotoğrafları ahşaba işliyor
Fotoğrafları ahşaba işliyor
Fotoğrafları ahşaba işliyor
Fotoğrafları ahşaba işliyor
Fotoğrafları ahşaba işliyor
Fotoğrafları ahşaba işliyor

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Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fotoğrafları ahşaba işliyor - Son Dakika


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