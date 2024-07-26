Gaemi Tayfunu Çin'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaemi Tayfunu Çin'e Ulaştı

Gaemi Tayfunu, Filipinler ve Tayvan'ın ardından Çin'e ulaştı. Tayfunun Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletine ulaşmasıyla en az 150 bin kişi tahliye edildi. Çinli yetkililer, ülkenin en üst düzey afet uyarısını devreye soktu. Tayfunun neden olabileceği sel baskınları ve toprak kaymaları konusunda uyarılar yapıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, afet durumunu görüşmek üzere liderlerle bir araya geldi. Tayfunun vurduğu Tayvan'da 3 kişi hayatını kaybederken, Filipinler'de can kaybı 33'e yükseldi.

26.07.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaemi Tayfunu, Filipinler ve Tayvan'ın ardından Çin'e ulaştı.

Filipinler'in ardından Tayvan'da şiddetli yağış, sel, toprak kayması ve can kayıplarına neden olan Gaemi Tayfunu bu kez Çin ana karasına indi. Tayfunun akşam saatlerinde ulaştığı Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletinde en az 150 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Tayfunun Tayvan'ın ardından Çin ana karasına hareket etmesiyle Çinli yetkililer, akşam saatlerinde ülkenin en üst düzey afet uyarısını devreye soktu. Fujian'da tren seferleri durdurulurken ülkenin kuzeyinde de şiddetli yağışların toprak kayması ve sel baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Eyalet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi tarafından yapılan açıklamada doğal afet riskinin "yüksek" olduğu kaydedildi. Yetkililer, Yangtze Nehri'nin alt kısımlarında ve Çin'in orta kesimlerinde bulunan Poyang ve Dongting göllerindeki su seviyelerinin artmasından endişe ediyor.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Komünist Parti'nin liderleri ile bir araya gelerek yaşanabilecek afet durumunu görüştü.

Gaemi Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 380 kişi de yaralanmıştı.

Filipinler'de can kaybı 33'e yükseldi

Filipinler'i bu yıl içinde vuran üçüncü tayfun olan Gaemi, ülkedeki etkisini kaybederken hayatını kaybedenlerin sayısı ise arttı. Filipinler polisi, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Polis açıklamasında 11 kişinin başkent Manila'da, 12 kişinin Calabarzon bölgesinde ve 10 kişinin de Merkez Luzon bölgesinde hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında Bataan eyaleti açıklarında alabora olan yakıt tankerinin mürettebatının da bulunduğu bildirilirken can kayıplarının boğulma, toprak kayması, ağaç düşmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.

Filipinler'in yanı sıra Güneydoğu Asya'da 2013 yılında etkili olan Haiyan Tayfunu'nda 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Filipinler, Xi Jinping, Tayvan, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaemi Tayfunu Çin'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: Gaemi Tayfunu Çin'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement