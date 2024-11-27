Galericiler Kooperatifinden Güvenli Ödeme Sistemi ve Takas Problemi Uyarısı

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Kadirli Galericiler Kooperatif Başkanı Adem Çetin, yeni uygulanmaya başlanan araç satış işlemlerindeki güvenli ödeme sistemi nedeniyle takas işlemlerinde sorun yaşadıklarını belirterek, "Alım ve satımlarda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor ama arabayı takasa getirdikleri zaman, bu takasla ilgili bu kanunda bir uygulama yok. Şahıstan aldığınız arabanın parasını önce alıp, sonra geri vermek zorunda kalıyoruz. Bu takasla ilgili çıkan kanunda aksaklıklar var bunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, zorunlu olarak güvenli ödeme sistemine geçen galericiler, takasla ilgili noter işlemleri esnasında sorun yaşandığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uzun zamandır galericilik yapan ve aynı zamanda Kadirli Galericiler Kooperatif Başkanı olan Adem Çetin, bu problem için yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.

"Takas işlerinde problem yaşıyoruz"

Adem Çetin, şunları söyledi:

"Yıllardır burada galericilik yapmaktayım. Geçtiğimiz günlerde bir kanun çıktı, alıcı ve satıcı bankalara paralarını yatırıyorlar. Alım ve satımlarda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor ama arabayı takasa getirdikleri zaman, bu takasla ilgili bu kanunda bir uygulama yok. Şahıstan aldığınız arabanın parasını yatırıp önce alıp sonra geri vermek zorunda kalıyoruz. Bu takasla ilgili çıkan kanunda aksaklıklar var bunun düzeltilmesini istiyoruz. Bizim alışımızda satışımızda herhangi bir sıkıntı yok devlet kanunda çıkartılmış vergileri peşin ödüyoruz zaten. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Bu uygulamanın düzeltilerek tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu galerici arkadaşlarımızın bazı sıkıntıları var. Bu kanun devreye girdikten sonra satışlarımız düştü, müşteri vazgeçiyor. ya o arabayı satarken ya da benden alırken bankaya paranın tamamını yatırmak zorunda kalıyor ama benden bir araba alıyor o da arabasını veriyor. Şimdi aradaki eksiklikleri, eksik kanunu düzeltmeleri gerekiyor.

"Galericiler sitesi istiyoruz"

İkinci bir sorunumuz Galericiler Kooperatifi ile ilgili büyük bir sıkıntımız var. Kadirli'nin bütün caddelerinde galerici arkadaşlarımız var ve hepsi oralarda buralarda satış yapmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili önceleri yerel yönetimlerle defalarca görüştük. Bütün yönetimle diğer belediye başkanları, yeni seçilen belediye başkanımızla da bunları daha önce istişare yapmamıza rağmen şu anda bize yardımcı olmuyorlar. Galerici arkadaşlarımızın bu konuda büyük sıkıntıları var. Şu anda ben de kirada oturuyorum ve yüzde 80 galerici arkadaşlarımız kirada oturuyor. Büyük absürt bir fiyat artışı var. Yani adam bu sene 100 bin liraya oturuyorsa önümüzdeki sene için 300 bin lira isteyen arkadaşlarımız var. Büyük bir mağduriyet içerisindeyiz. Lütfen bu Galericiler Kooperatifi için yetkililerden yardım istiyoruz. Şu anda İmamoğlu'nda küçücük bir ilçede iki tane büyük bir galericiler sitesi var. 200 bine dayanmış kadirlimiz de herhangi bir galericiler sitesi yok. Yönetimdeki seçilmiş arkadaşlardan yardım bekliyoruz. Galericiler sitemiz olursa biz de gider oradan dükkan alırız ve bu kira derdinden de kurtuluruz. Biz de rahat etmiş ve hizmetimize devam etmiş oluruz."