Gani Babar yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Gani Babar yeniden başkan seçildi

20.05.2022 09:08
Gani Babar yeniden başkan seçildi

Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneğinin 3.olağan genel kurulunda mevcut Başkan Gani Babar, yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneğinin 3.olağan genel kurulunda mevcut Başkan Gani Babar, yeniden başkan seçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde 16 delegenin de oyunu alarak yeniden Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneğini Başkanlığına seçilen Gani Babar, dernek üyelerine teşekkür etti. Dernek olarak şire pazarı esnafı için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyleyen Başkan Babar, daha önceden yapmış oldukları çalışmalar ve yapacakları hizmetleri anlattı.

Babar, kendisine olan güveni boşa çıkarmamak için daha fazla gayret edeceklerini ifade etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Esnaf, Yerel, Son Dakika

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