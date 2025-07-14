Gardıroptan Tost Tezgahı

Eskişehir'de harçlılarını çıkarmak için tost yapıp satmak isteyen 24 yaşındaki 2 genç, 25 bin lirayı bulan seyyar tezgaha maddi güçleri yetmediği için 2'nci el aldıkları gardıroba tekerlek takıp, içerisine tost makinası ve mutfak tüpü yerleştirerek 7 bin lira maliyetle ticarete atıldı.

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşlarındaki Hüseyin Keser ve Hasan Enes Tekin, ilginç bir girişimcilik örneği gösterdi. Harçlıklarını çıkarmak isteyen 2 arkadaş tost satmaya karar verdi. Fakat internet üzerinden seyyar tezgah fiyatlarını inceleyen Keser ve Tekin en ucuz seyyar tezgahın 25 bin lira olduğunu gördü. Yeterince parası olamayan iki arkadaş, ticaret fikirlerinden vazgeçmeyerek alternatif yollar aramaya başladı. Uzun süren beyin fırtınasının ardından iki arkadaş spotçudan, gardırop alıp bunu seyyar tezgaha dönüştürme kararı aldı.

Gardıropun seyyar tezgah olma hikayesi

Önceden içerisine giysi ve çamaşır koyulan İkici el bir gardırop alan Hüseyin Keser ve Hasan Enes Tekin, dolabın alt kısmına hırdavatçıdan aldıkları 4 tekeri monte etti. Daha sonra gardırobun üst kısmına tost makinası, altına ise mutfak tüpü yerleştiren 2 arkadaş Üniversite Caddesi'nde tost yapıp satmaya başladı. 1 haftayı aşkın süredir tost ve ayranı 80 TL'den satan iki kafadar, mesaileri bittikten sonra gardırobun kapaklarını kapatıp, tekerlekleri aracılıyla eve taşıyorlar. Seyyar tezgahlarına Gardırop Tost ismini veren iki kafadar çevrenin ilgisinin yoğun, satışların ise oldukça iyi olduğuna dikkat çekti.

"Spotçudan aldık, bir tekerlek alıp taktık. Böyle bir şey oldu"

Fikrin nasıl geldiğini ve gardırobu nasıl tezgaha dönüştürdüklerini aktaran Hüseyin Keser, "Seyyar tezgahlar biraz pahalı, internetten olsun, gerek başka platformlardan baktık, bütçeyi aşıyordu. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Spotçudan aldık, bir tekerlek alıp taktık. Böyle bir şey oldu yani. Harçlığımızı çıkarıyoruz ve büyütmek istiyoruz tabii ki; dükkan olur, farklı bir şeyler olur. Yaklaşık bir haftadır böyle. İnsanlar, soruyorlar, dikkatlerini çekiyor gardırop olması. Hatta isim düşündük biz Gardırop Tost diye, bunun üstünden ilerleyelim diye düşündük. Böyle dikkat çekiyor yani. Yaklaşık 7 bin liraya falan mal oldu, sırf seyyar tezgaha 25 bin lira istiyorlardı, içindekiler hariç yani. İşimiz bittikten sonra eve götürüyoruz, akşam oldu mu tekrar buraya taşıyoruz. Tost ile ayranı 80 TL'den satıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR