Gastro İnegöl mutfağından aşure ikramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gastro İnegöl mutfağından aşure ikramı

Gastro İnegöl mutfağından aşure ikramı

İnegöl Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram etme geleneğini sürdürdü. Gastro İnegöl mutfağı tarafından hazırlanan aşureler, İnegöllü vatandaşlarla buluştu. Aşure dağıtım programına İnegöl Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Başkan Taban, aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

17.07.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla hoşgörünün, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikram etme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gastro İnegöl mutfağı, muharrem ayı dolayısıyla özenle hazırladığı ve usta eller tarafından kaynatılan aşureleri İnegöllü vatandaşlarla buluşturdu. Gastro İnegöl önünde kurulan stantlarda dağıtılan aşureler, vatandaşın gönlüne sıcaklık kattı. Aşure dağıtım programına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, protokol ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"İnegöl'de aşure gibi renkli bir çiçek bahçesi"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri kazan başına geçerek aşure ikramında bulundular. İkramların ardından açıklamada bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Öncelikle tüm İnegöllü vatandaşlarımızın muharrem ayını ve Aşure gününü kutluyorum. Her yıl muharrem ayının onuncu günü aşure kazanları kaynıyor. Aşure de farklı lezzetlerin ve tatların bir araya getirilerek aynı kazanda pişirildiği bir yiyeceğimiz. İnegöl'ümüzü de buna benzetiyoruz. Pek çok toplumlardan, etnik kökenden vatandaşımızın gelip bu şehirde buluştuğu, kardeş olduğu, bir beraber olduğu renkli bir çiçek bahçesi. Aşure gibi birbirine karıştığı bir yer diyoruz İnegölümüz için. Dolayısıyla bu yönüyle de birlik ve beraberliğe, bereket ve huzura vesile olmasını diliyorum. Tüm evlerimizde aşure hazırlıkları yapılıyor, ikram edilmesiyle komşu ve akrabalık bağları güçlendiriliyor. Bu vesileyle Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aşure ikramımızın bereketli olmasını diliyor, yiyenlere afiyetler diliyorum." dedi.

Konuşma sonrası İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'da tüm İslam aleminin aşure gününü ve muharrem ayını tebrik ederek ikramları için İnegöl Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri alanda vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Muharrem Ayı, İnegöl, Gastronomi, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gastro İnegöl mutfağından aşure ikramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 16:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gastro İnegöl mutfağından aşure ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement