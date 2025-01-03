GAÜN Programlarına Akreditasyon

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Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) İslahiye, Oğuzeli ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarına bağlı çeşitli programları, yapılan saha ziyaretleri sonrasında Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi.

Bu ziyaretin sonucunda; İslahiye Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği, Lojistik, Sosyal Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, E-Ticaret ve Pazarlama ve Bankacılık ve Sigortacılık programları akreditasyon aldı.

Programların eğitim kalitesini pekiştirerek öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerine sağlam bir temel oluşturan akreditasyon, programların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayarak, öğrencilerin iş dünyasında daha geniş fırsatlar elde etmelerine imkan tanıyor. - GAZİANTEP