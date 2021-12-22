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Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı - Son Dakika

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı

22.12.2021 13:17
Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, "Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 100'üncü gurur yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, "Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 100'üncü gurur yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, bir asır önce nüfusunun önemli bölümünü şehit veren Gaziantep'in 11 ay boyunca sadece kendi imkanları, halkının inanç, azim ve kararlılığıyla onurlu bir direnişin sembolü haline geldiğini kaydetti.

"Gazi Şehir; Karayılanların, Şehitkamillerin, Şahinbeylerin ve isimsiz cesur yüreklilerin eseridir. Vatan toprağımızın birçok köşesinde yanan bağımsızlık ateşi, Antep Savunmasıyla anlam kazanmıştır" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu destansı savunma için tarihe mal olan 'Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Milli Müdafaa'da öncü oldular.' ifadelerini kullanarak, bizleri onurlandırmıştır. Atalarımızın 100 yıl önce canları pahasına savundukları şehrimizi, bugün bizler gerek sanayisi gerek ekonomisi gerekse kültürü ve eğitimi ile yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Büyük Önder Atatürk'ün, savunmasıyla örnek gösterdiği bu aziz toprakların 100 yıl sonra bugün kendi ayakları üzerinde duran, her yönüyle örnek bir şehir kimliği kazandığını anımsatan Prof. Dağlı, mesajını şöyle sonlandırdı: "Bizlere düşen, bu kutsal emanetin gerçek sahibi olan gençlerimize bir daha aynı günleri yaşamamak için bağımsızlık mücadelemizi en doğru şekilde aktarabilmektir. Vatanımızın üzerinde bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızımızın dalgalanmasını sağlayan Büyük Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Antep destanının kahramanı vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 100'üncü yılını büyük bir gurur ve onurla kutluyorum." - GAZİANTEP

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı

Bağımsızlık, Gaziantep, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı - Son Dakika


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