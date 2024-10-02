Gaziantep'te 2024'te 21 Bin 764 Gıda Denetimi

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Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte bulunan gıda ve yem işletmelerine 2024 yılında 21 bin 764 denetim yapıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte bulunan gıda ve yem işletmelerine yönelik 2024 yılında 21 bin 764 denetim gerçekleştirdi. İl ve ilçe Müdürlüğü bünyesinde gıda denetim ve kontrol hizmetleri için aktif 81 Gıda Kontrol Görevlisi personel ile 20 özel teknik donanımlı araç hizmet verdi.

Gaziantep'te kayıtlı 17 bin 942 gıda ve yem işletmesi faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerden 4 bin 120 tanesi üretim alanında faaliyet göstermekte iken 13 bin 822 tanesi de satış ve toplu tüketim alanında faaliyet gösteriyor. Tarım İl Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 9 ayında bu işletmelere toplam 21 bin 764 denetim yapıldı. Bu denetimlerde toplam bin 412 işletmeye hijyen konusunda eksikliklerini gidermesi için süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerini gidermeyen işletmelere idari para cezası uygulanıp faaliyetleri askıya alındı. - GAZİANTEP