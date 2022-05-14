Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor

14.05.2022 12:31

Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci ve meslektaşları 14 Mayıs Eczacılık günü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci ve meslektaşları 14 Mayıs Eczacılık günü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Gaziantep Eczacı Odası bilimsel eczacılığın 183. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. 14 Mayıs Eczacılık Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin ilki Demokrasi Meydanına çelenk bırakılmasıyla başladı. Meydanda bir araya gelen Gaziantep Eczacı Odası yönetim kurulu ile eczacılar, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk bırakma törenine Oda Başkanı İrfan Demirci ile eczacı meslektaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Oda Genel Sekreteri Serdar Dalsüren, yönetim kurulu adına basın açıklaması yaptı.

14 Mayıs 1839'da İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de kurulan eczacılık sınıfının kuruluş yıldönümünde bir kez daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Eczacı Dalsüren, koronavirüs pandemisi döneminde ışığı sönmeyen, kapısı kapanmayan nadir meslek mensuplarından biri olduklarını vurguladı.

"Pandemide 50'den fazla arkadaşımızı kaybettik"

Herkes birbirinden kaçtığı, kimsenin kapıdan bile çıkmayı düşünmediği bir dönemde bedava maske ve grip aşısı dağıtarak toplum sağlığına katkıda bulunduklarını belirten Dalsüren, "Bu uğurda 5'i ilimizde olmak üzere elliden fazla meslektaşımızı ve çalışma arkadaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve meslektaşlarımıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Biz eczacılar, yedi gün 24 saat Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a 780 bin km karelik ülkemizin en ücra noktalarına varana kadar 28 bin eczanede sağlık hizmeti vermekteyiz. Elektrik te kesilse, sistem veya internet de gitse eczacılar, ilaç hizmetini aksatmadan vermeye devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler bugün Ecz. Ömrüm Ergüven ile Beşir Sefa Mumay'ın vereceği "Dijitalleşme ve Eczacılık" ile Emrah Sefa Gürkan'ın vereceği "Tarih Boyunca Sağlık ve Eczacılık" konferansıyla devam edecek. Etkinlikler "Meslekte 25. ve 50. Yıl plaket töreni" ile son bulacak.

Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor
Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor
Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor
Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor

YORUMLAR
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DOB sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak DOB sevilen müzikalleri Gazianteplilerle buluşturacak Araban'da çiftçiye tam destek Araban'da çiftçiye tam destek

İrfan Demirci, Gaziantep, Çelenk, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Eczacılık Günü kutlanıyor - Son Dakika


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