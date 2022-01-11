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Gaziantep'te sis - Son Dakika

Gaziantep'te sis

11.01.2022 10:56

Gaziantep'te sis GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te sis

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep kent merkezinde gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Gaziantep'te sis
Gaziantep'te sis
Gaziantep'te sis

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Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te sis - Son Dakika


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