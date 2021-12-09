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Gaziantep'te zafer konseri - Son Dakika

Gaziantep'te zafer konseri

09.12.2021 10:43
Gaziantep'te zafer konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümüne sayılı günler kala "Zafer Yolu Varoluş Destanı" adlı yeni bir konsere imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümüne sayılı günler kala "Zafer Yolu Varoluş Destanı" adlı yeni bir konsere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konser verdi. Şavk Eryürek'in sanat yönetmenliğini yaptığı 40'ın üzerinde ses, saz ve dans sanatçısının katıldığı müzik şöleninde dev kadro, birbirinden özel eserleri Gazi şehirliler için seslendirdi.

Yoğun ilginin olduğu konsere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey de katıldı. Dans kareografisini Bedirhan Diyarbakırlı'nın, müzik düzenlemesini Uğraş Önal Burç'un yaptığı konser dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Gaziantep aralık ayını dolu dolu geçirecek

Konserde konuşan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümüne giderken bu kalan zaman dilimini etkinliklerle dolu dolu geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Güzelbey, "25 Aralık'a kadar birçok etkinliğimiz olacak. Etkinliklerin kalıcı olması anlamında birçok yayının altına da imzamızı atıyoruz. Bu etkinliklerden herkesin istifade etmesini sizlerden özellikle rica ediyorum" dedi.

Şehir tiyatrosu 24 Aralık'ta perde açıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Şehir Tiyatrosu'nun faaliyete alındığının altını çizen Güzelbey, 24 Aralık'ta ilk oyunun gerçekleşeceğini duyurarak, "Perde açacak tiyatro oyunumuzda da buradaki gibi coşkulu bir havanın hakim olacağından eminim. Kültür ve sanat alanında kentin imajını güçlendirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ayıca bu konsere gösterdiğiniz ilgi ve alaka için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sahne performanlarıyla göz dolduran İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu üyelerine konserin sonunda çiçek takdim edildi, günün anısına fotoğraf çektirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te zafer konseri
Gaziantep'te zafer konseri
Gaziantep'te zafer konseri
Gaziantep'te zafer konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Müzik, Dans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te zafer konseri - Son Dakika


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