Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor

08.05.2022 12:53
Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alleben Göleti kıyısında sürdürdüğü yeni karavan alanı inşaa çalışmalarında sona geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alleben Göleti kıyısında sürdürdüğü yeni karavan alanı inşaa çalışmalarında sona geldi. Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "1 ay sonra karavan turizminde 'Bende varım' diyenleri Gaziantep'e bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'te Alleben Göleti kıyısında, 10 bin metrekare alana kurulan, 45 karavanı aynı anda misafir edebilecek şekilde inşaa edilen alan 1 ay sonra hizmete açılacak. Kovid-19 salgını sonrası turizm sektöründe yeni yükselen trend olan karavan turizminde Gazi şehrin tercih edilen noktalardan biri olması için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Alleben Göleti kenarında yaptığı karavan parkı alanının yoğun ilgi görmesi üzerine karşı tarafında yeni alan için hazırlıkları tamamladı. 35 karavanın geldiği 10 karavanın ise kiralık olarak bulunacağı 45 karavanlık alan için geri sayım başladı.

Tesiste her şey düşünüldü

Turistlerin doğa ile iç içe olacağı, doğa manzarasıyla keyifli zaman geçirecekleri yeni tesiste ihtiyaçların tamamı düşünüldü. Alanda Misafirlerin gri ve pis sularını deplase edecekleri altyapı tamamlandı. Elektrik ve su sistemlerinden yararlanmaları için karavan parklarının başına ilgili üniteler yerleştirildi. Ayrıca 45 karavana hizmet edecek ortak mutfak alanı, banyo, bulaşıkhane ve büfenin bulunduğu açık kapalı binalar olacak.

Alana ziyarette bulunan ve çalışmaları yerinde gören Başkan Fatma Şahin, yeni tesisin Yeşil Gaziantep'i yansıtan muhteşem bir manzarası olduğunu aktardı.

Şahin, pandemi sonrası turizmde yapılması gerekenler için düzenledikleri çalıştaylarda doğa, doğallık, deneyimleme, karavan ve kanyon turizminin yükselen değer olacağının anlaşıldığı belirterek, "Turizm için en güzel yeri Alleben Göleti'nin çevresi olarak gördük. Burada doğal bir güzellik var. Elimizdeki imkanlarla karavan turizmi için altyapıyı hemen oluşturduk. Baktık ki bütün dünyadan büyük bir ilgi büyük bir memnuniyet var. Geçen geldiğimizde Londra'dan bir ekibin olduğunu gördük, geçen hafta bayram dolayısıyla doluydu ve İtalyanlar gelmişti. Buraya gelenler şehre iniyor, alışveriş yapıyor, müzelerimizi geziyor, şehri tanıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor
Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor
Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor
Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor
YORUMLAR
500
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Ukrayna'ya gıda yardımı Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Ukrayna'ya gıda yardımı Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi Gaziantep'teki iftar çadırında 210 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement