Gazipaşa'da Barınma Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Barınma Projesi Tamamlandı

Gazipaşa\'da Barınma Projesi Tamamlandı

SYDV, 307 hanede onarım yaparak 290 evi tamamladı, 62 yeni ev inşa etti, ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor.

31.12.2024 10:34
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SYDV, "Barınma Projesi" kapsamında 307 hanede onarım çalışması yaparak 290 evi tamamladı, 17 evde ise çalışmalar devam ediyor. 62 yeni evin inşasını tamamlayan Vakıf, muhtarların talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı sürdürüyor.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), oturulamayacak durumda olan ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden evleri yenileyerek vatandaşlara daha güvenli yaşam alanları sunuyor. İlçenin 53 mahallesinde muhtarların taleplerini değerlendirerek çalışmalarını sürdüren SYDV, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için kapsamlı projeler hayata geçiriyor.

Bugüne kadar toplamda 307 hanede onarım tahsisi gerçekleştirilirken, bunlardan 290'ı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Kalan 17 evde onarım çalışmaları devam ederken, 62 vatandaş için yeni ev yapımı tamamlanarak teslim edildi.

307 haneye onarım, 62 yeni ev yaptık

SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, 2024 yılı itibariyle barınma projelerinde önemli bir başarıya ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Devletimizin sunduğu imkanları Gazipaşa'daki vatandaşlarımız için en verimli şekilde kullanıyoruz. 31 Aralık 2024 itibariyle 307 hane için onarım tahsisi yaptık ve bu evlerden 290'ının onarımlarını tamamladık. Kalan 17 evde ise çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 62 vatandaşımıza tamamen yeni evler inşa ettik ve teslim ettik. Amacımız, ilçemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşarak güvenli ve sağlıklı yaşam alanları sağlamaktır."

Büyükakça, 53 mahallede yürütülen çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, "Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hızlıca tespit çalışmaları yapıyor ve ihtiyaçları en kısa sürede karşılıyoruz. Devletimizin sıcak elini vatandaşlarımıza ulaştırmak için tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Gazipaşa halkı, bu desteklerin artarak devam edeceğinden emin olabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Barınma Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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