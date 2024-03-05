Gazzeli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Aksa Tufanı'nın neden başlatıldığını anlattı - Son Dakika
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Yerel

Gazzeli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Aksa Tufanı'nın neden başlatıldığını anlattı

Gazzeli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Aksa Tufanı\'nın neden başlatıldığını anlattı

Gazze'de yaşanan nüfus yoğunluğu ve Filistinlilerin Ribat topraklarına olan bağlılığı hakkında konuşan Dr. Nihad Abunasser, Müslümanların mücadele ruhunun zayıfladığını ve düşmana teslim olduğunu belirtti. Abunasser, Türkiye ve dünyanın hala düşmanı beslediğini söyleyerek güçlü olmanın önemine vurgu yaptı.

05.03.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Gazzeli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Aksa Tufanı'nın neden başlatıldığını anlattı.

1948 yılında yaşanan Büyük Nekbe ile göç ettirilen hiçbir Filistinlinin kendi topraklarına bir daha dönemediğini de anlatan Abunasser, "Gazze dünyanın nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık yerlerinden biri. Ama hiçbir Filistinli orayı bırakmak istemiyor. Çünkü Ribat toprakları, ilk kıble meselesi. Bu bilinç neden diğer Müslümanlarda yok? O düşman toprak işgalinden önce zihinlerimizi kuşatmış. Daha mücadeleye başlamadan yenik düşmüşüz. Biz Müslümanlar olarak hayata bu kadar mı kandık, bu kadar az mıyız? Hiç az değiliz ama maalesef mücadele olarak ruhumuz pes etmiş durumda. Düşmana teslim olmuşuz. Düşman bunu bildiği için Gazzeli çocukları da öldürüyor, evini de yıkıyor, annesini de parçalıyor. Düşmanı düşman koltuğuna koymamız için daha ne kadar çirkinlik işlemesi gerekiyor. Evet, belki biz de onlara düşmanız diyebiliriz. Ama hala Türkiye ve tüm dünya olsun hala düşmanı dolaylı veya dolaysız besliyor. Güçlü olmamız lazım, "Elimizden bir şey gelmiyor" asla demeyin. Biz çok güçlüyüz. Bizim zayıf veya eksik olmamız söz konusu olamaz, olmamalı" diye konuştu.

Abunasser'in konuşmasının ardından Grup Yürüyüş, ezgi ve marşlardan oluşan konser verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazzeli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Aksa Tufanı'nın neden başlatıldığını anlattı - Son Dakika

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