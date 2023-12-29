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Gebze Belediyesi'ne 2.964 çift evlenmek için başvurdu - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'ne 2.964 çift evlenmek için başvurdu

Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2.964 çift, mutluluğa 'evet' dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çiftlere mutluluklar diledi.

Gebze Belediyesi\'ne 2.964 çift evlenmek için başvurdu
29.12.2023 - 14:20,
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Bu yıl Gebze Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 964 çift mutluluğa "evet" dedi.

Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 974 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa "evet" dedi. Gebze'de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yuva kuran çiftlere mutluluklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'ne 2.964 çift evlenmek için başvurdu - Son Dakika
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