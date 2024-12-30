Geçkinli Köyü'nde Kömür Ocağı Protestosu - Son Dakika
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Geçkinli Köyü'nde Kömür Ocağı Protestosu

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Edirne'nin Geçkinli köy halkı, kömür ocağı ve tesis kapasite artışına itiraz etti.

30.12.2024 18:07
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(EDİRNE) - Edirne'nin Süloğlu İlçesine bağlı Geçkinli köy halkı, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan kömür ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı kararını protesto etti. Köy sakini Erhan Uygun, "Bu proje hayata geçerse üretimimizde azalma, gelir kaybına uğrayacağız. Ayrıca açılacak çukurlarının, oluşacak toprak yığınlarına, kömür tozunu ve dumanını uzun yıllardan beri biz Geçkinliler çok iyi biliyoruz" dedi.

Edirne'nin Süloğlu İlçesine bağlı Geçkinli köy halkı, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan kömür ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı kararını protesto eden sivil toplum kuruluşları ve köy halkı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Edirne İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerini verdi. Köy sakini Erhan Uygun, projeye karşı olduklarını ifade ederek basın açıklaması yaptı. Uygun, açıklamasında şunlara kaydetti:

"Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilimiz Süloğlu İlçesi Geçkinli ve Küküler köyü mevkiinde, kömür ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı istenmektedir. Bu nedenle ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 12 Aralık 2024 günü bilgilendirme toplantısı ve yine Geçkinli Köyü Çamurkırı mevkiinde, ikinci sınıf düzenli depolama atık tesisinin kapasite artışı projesinin yapılmak istenmektedir. ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 17 Aralık 2024 tarihinde köy kahvesinde bir toplantı yapıldı. Konuları farklı olan bu iki toplantıda biz Geçkinli Köyü sakinleri bu projelere itiraz ettik. Yapılan itirazlar toplantıda tutulan tutanaklarda yer almaktadır. İtirazlarımızın gerekçelerini içeren dilekçeleri biraz sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne vereceğiz.

"Korkuyor ve tedirgin oluyorlar"

Atık deposundan çıkan kimyasal atıklar nedeniyle çıkan gazları çıplak gözle görüyoruz. Her ne kadar önlem alınacağını belirtselerde bu tesis tarım arazilerinin içinde yer alıyor. Bu nedenle, oradaki tarla sahibi komşularımız tarımsal faaliyetlerini sürdürürken, korkuyor ve tedirgin oluyorlar. Çıkan gazların atmosfere yayılması ve sızabilecek suyun yer altı sularına karışması halinde çevre kirliliğine dolayısı ile sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Geçkinli ve Küküler arası 4 kilometredir. Planlanan kömür ocakları bu iki köy arasında yer almaktadır. Aynı bölgede birbirine paralel iki sulama kanalı bulunmaktadır. Biri köyümüz göletinden gelen ana su kanalı, diğeri Süloğlu barajından gelen ana su kanalıdır. Yani buradaki bütün arazilerimiz sulanabilen değerli tarım arazileridir. Bu proje hayata geçerse üretimimizde azalması, gelir kaybına uğrayacağız. Ayrıca açılacak çukurlarının, oluşacak toprak yığınlarına, kömür tozunu ve dumanını uzun yıllardan beri biz Geçkinliler çok iyi biliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Geçkinli Köyü'nde Kömür Ocağı Protestosu - Son Dakika

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