Gediz'de 2024 Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
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Gediz'de 2024 Yaz Kur'an Kursları Başladı

Gediz\'de 2024 Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 2024 Yaz Kur'an Kursları başladı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olan kurslarda öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilmihal bilgilerini öğrenecekler. İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, velilere çağrıda bulunarak çocuklarını camilere ve kuran kurslarına getirmelerini ve onların gönül dünyalarını güzel değerlerle donatmalarını istedi.

03.07.2024 10:52
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2024 Yaz Kur'an Kursları başladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan ve 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek yaz Kur'an Kurslarında öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilmihal bilgilerini alacaklar.

Konuyla ilgili konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "2024 Yaz Kuran Kurslarımız başladı. Yaz Kuran Kursları, Kur'anımızı, dini ve milli değerlerimizi, kardeşliği, paylaşmayı, merhameti ve varoluş gayemizi öğrendiğimiz müstesna mekanlar ve zaman dilimleridir. Bu münasebetle değerli velilerimiz en değerli varlıklarını yarınlarımız için ellerinde tutup camilerimize ve kuran kurslarımıza getirmeli, onların gönül dünyalarını güzel değerlerimizle donatmaları için gayret göstermeliler. Camilerimiz, kuran kurslarımız ve hocalarımız tertemiz yavrularımızı bekliyor. Rabbim çocuklarımızın eğitimli, edepli ve aydın nesiller olmasını nasip etsin. Onları her türlü çirkinlikten ve olumsuzluktan muhafaza eylesin. Çocukları için gecesini gündüzüne katan ve çocuğunu en büyük kazanımı olarak gören velilerimizden razı olsun. Unutmayalım çocuğumuz en değerli mirasımızdır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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