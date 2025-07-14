Gediz\'de 2025 Buğday Hasat Dönemi Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2025 yılı buğday hasat dönemi resmen başladı. Bu yılın ilk hasat heyecanına ortak olmak isteyen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, eski Dayınlar bölgesinde tarlalarda çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Akel, çiftçilerin alın terine ve emeğine olan saygısını göstermek amacıyla sembolik olarak biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı. Ardından traktörün üzerine çıkarak hasat edilen ürünlerin taşıma işlemine de katıldı. Yoğun geçen mesainin ardından çiftçilerle birlikte tarlada yemek yiyen Başkan Akel, tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, hasat döneminin Gediz ve tüm ülke çiftçileri için hayırlı olmasını temenni etti. Akel, "2025 yılı hasat dönemi tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Emeklerinin bereketle buluştuğu, alın terlerinin karşılık bulduğu bir sezon diliyorum. Çiftçilerimiz, toprağa döktükleri emekle ülkemizin gıda güvenliğinin temelini oluşturuyor. Bizler de Gediz Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya, onların refahını artıracak projelere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gediz'de başlayan hasat dönemiyle birlikte, çiftçilerin yüzleri berekete dönerken, Başkan Akel'in bu ziyareti de yerel yönetim ile çiftçiler arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA