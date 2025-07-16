Gediz\'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Hazırlıkları Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesi, bu yıl 7-10 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuar, Adnan Menderes Yaşam Parkı otoparkında gerçekleşecek ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ise fuarın Gediz için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Akel, "Gediz, tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip. Bu fuar, çiftçilerimizin modern teknolojilere ulaşması, bilgi ve deneyimlerini artırması açısından çok değerli. Fuar alanımızın Adnan Menderes Yaşam Parkı otoparkında olması, ulaşım kolaylığı sağlayacak. Belediyemiz olarak fuarın başarılı geçmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Tüm çiftçilerimizi ve vatandaşlarımızı bu önemli etkinliğe davet ediyorum. Gediz'imizin gelişimi için her zaman çiftçimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA