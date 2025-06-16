Gediz\'de Yılan Popülasyonunda Artış, İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yaz başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yılan popülasyonunda gözle görülür bir artışa neden oldu. Kent merkezinde ve köylerde evlere kadar giren yılanlar, vatandaşlarda endişeye yol açarken, Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri bu duruma hızlıca müdahale ediyor.

Ekipler, yılan ihbarlarına anında cevap vererek vatandaşların imdadına yetişiyor. Son olarak Tepepınar, Ece köyleri ile Muhipler Mahallesi'nde vatandaşların evlerine giren yılanları titizlikle yakalayan ekipler, yılanları zarar vermeden doğal ortamlarına geri bıraktı. Bu çalışmalarla hem yılanların hem de vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gediz İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları yılan ve kene tehlikesine karşı uyardı. İtfaiye Müdürlüğü, özellikle sıcak havalarda yılanların daha aktif olabileceğini belirterek şunları ifade etti:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yılanlar doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine daha sık girebiliyor. Vatandaşlarımızın evlerine giren veya yakın çevrede görülen yılanlara kesinlikle çıplak elle müdahale etmemesi, paniğe kapılmadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni veya doğrudan itfaiyeyi aramaları büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz, gerekli ekipmanlarla hızlıca olay yerine ulaşarak yılanları yakalayıp doğal ortamlarına geri bırakmaktadır. Yılanların yanı sıra, bu dönemde kene popülasyonunda da artış gözlenmektedir. Özellikle kırsal alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçiren vatandaşlarımızın vücutlarını kontrol etmeleri ve açık alanlarda dikkatli olmaları gerekmektedir. Şüpheli bir durumla karşılaşanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önemlidir. Temas halinde ise kenenin kendisinin çıkarılmaya çalışılmaması ve hemen sağlık kuruluşuna gidilmesi hayati önem taşır." - KÜTAHYA