Gediz İlçe Belediye Başkanı köy muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi

Yerel

Kütahya'nın Gediz İlçe Belediye Başkanı Necdet Akel, Murat Dağı Termal Turizm Merkezinde köy muhtarlarıyla bir istişare toplantısı düzenledi.

Murat Dağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçları ve talepleri masaya yatırıldı. Başkan Akel, köy muhtarlarının görüş ve önerilerini dinleyerek, yerel sorunların çözümüne yönelik ortak bir strateji belirlemeyi amaçladıklarını ifade etti. Başkan Akel, toplantının Gediz'in kalkınması ve köylerin refahının artırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

Bu istişare toplantısı, Gediz'in köyleriyle olan iletişimini güçlendirmeyi ve yerel sorunlara daha etkin çözümler üretmeyi hedefliyor.

Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Fatih Aydın, İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Çimen ve Şerif Akyün, Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Karadağ ve köy muhtarları katıldı. - KÜTAHYA