Geleceğin Türkiyesi için ter döktüler - Son Dakika
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Geleceğin Türkiyesi için ter döktüler

Türkiye'nin bilim ve teknoloji hamlesi için hayata geçirilen 'DENEYAP Atölyeleri' uygulama sınavına giren 518 öğrenci, kendi araçlarını yaparak geleceğin Türkiyesi'nin inşasında önemli rol oynadılar.

03.07.2024 17:02
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Geleceğin Türkiyesi için ter döktüler

GAZİANTEP - Türkiye'nin bilim ve teknoloji hamlesi için hayata geçirdiği 'DENEYAP Atölyeleri' uygulama sınavına giren 518 öğrenci kendilerine verilen malzemelerle kendi araçlarını yaptılar.

Geleceğin Türkiyesi'nin inşasında önemli rol oynayacak DENEYAP Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak öğrenciler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde ter döktüler. Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Şahinbey Belediyesi DENEYAP atölyelerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, ilk aşama olarak; e-sınava ikinci aşama olarak ise online sınava girdi. Sınava katılan öğrenciler arasında başarılı olan 518 öğrenci üçüncü etap olarak; Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı'na katıldı. 81 il ve 118 merkezde gerçekleştirilen sınavda başarılı olan öğrenciler, 3 yıl süresince Bilim Şahinbey DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin tüm eğitimlerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz; bizim geleceğimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarıdır. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizin gelişimi için her türlü desteği veriyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde; Bilim Şahinbey, DENEYAP atölyelerimiz, Konservatuarımız ve Tiyatro okulumuz var. Bunların hepsi öğrencilerimiz için. Sınava giren öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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