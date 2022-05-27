Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı - Son Dakika
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Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı

27.05.2022 00:59
Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı

Bursa'da gelinlik giyinen damat görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da gelinlik giyinen damat görenleri hayrete düşürdü. Damadın gelinlikle oynadığı o anlar kameraya yansırken, geline taş çıkartması dikkat çekti.

Osmangazi ilçesinde bulunan Gazcılar Caddesinde çekilen görüntülerde yöresel gelenek olan kına gecesinde damadın gelinlik giyinmesini günümüzde de sürdüren çift büyük ilgi topladı. Gece yarısı gelinlik giyinen damat gelinle karşılıklı şarkılar söyleyerek oynadı. Kurtlarını döken damadın o halini görenler 'gelinden daha iyi oynadı' yorumunda bulundu.

O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı - Son Dakika


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