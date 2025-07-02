Gemlik Belediye Başkanı Devrende, Riskli Binalara Dikkat Çekti

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçede son günlerde yaşanan depremlerin sürpriz olmadığını belirterek, "Depreme karşı hazırlıklı bir toplumuz. Ancak bina stokumuzun yüzde 48'i riskli" dedi. Başkan Deviren, Gemlik'in kentsel dönüşüm planlarının tamamlandığını ve riskli bölgelerde hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, son günlerde bölgede art arda hissedilen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremlerin uzmanlar tarafından önceden öngörüldüğünü belirten Deviren, Gemlik'in deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğunu ve ilçenin büyük bir depreme karşı hazırlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Bütün uzmanların bir depremin olacağını söylediğini ifade eden Deviren, Gemlik'le ilgili 5 büyüklüğüne kadar tahminlerin yapıldığını, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sismik hareketlerin yakından takip edilebildiğini söyledi.

Gemlik'in son iki gündür sallandığını hatırlatan Başkan Deviren, halkın önceki dönemlere kıyasla daha bilinçli hareket ettiğini belirtti. Başkan Deviren, "Özellikle çocuklarımız açısından bu fark ediliyor. Bizler de güçlü bir Mali Afet Gönüllüleri Derneği'ne sahibiz. Bilinçli bir toplumuz. Ancak yapılan analizlerde ilçede ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız zemin etütleri ve bina stok analizlerinde, binaların yüzde 48'inin ruhsatsız ve depreme dayanıksız olduğunu görüyoruz. Çünkü Gemlik eski bir kent. Yeni yapılan yapılarda büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski ve yüksek katlı binaların bulunduğu Kumla bölgesinin risk taşıdığına dikkat çeken Başkan Deviren, "Bu bölgelerde toplanma alanlarımızı belirledik, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan birim müdürlerimizle bu konuyu görüşmek üzere toplantıya gireceğiz" dedi.

Gemlik'in kentsel dönüşüm sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Deviren, veri toplama sürecinin tamamlandığını, bazı bölgelerin taşınması gerektiğini fakat ilçenin tamamen taşınmasının doğru bir yaklaşım olmayacağını belirtti. Deviren, "Gemlik ovasının seyrekleştirilmesi, yüksek binaların yerine mühendislerin ve mimarların önerdiği gibi 2-3 katı geçmeyen yapılar yapılması gerekiyor. Geniş caddelerin olduğu, nefes alabilen bir Gemlik hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Başkan Deviren, kentsel dönüşüm sürecinde siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumlarının desteğini vurgulayarak, "Başta Kaymakamımız olmak üzere tüm siyasi partilerimize, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Herkes siyaseti bir kenara bırakarak bu konuda yanımızda" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Gemlik'e ayrılan rezerv alanlar sayesinde ilçeyi yeniden inşa edeceklerini belirten Deviren, "Milattan önce 1200 yılına dayanan tarihiyle, korkularla yaşanılan değil, barışın ve huzurun kenti olan bir Gemlik hedefliyoruz" dedi.

Yaz aylarında Gemlik'in nüfusunun ciddi oranda arttığını vurgulayan Başkan Deviren, "Özellikle hafta sonları 700-800 bin kişiye kadar çıkıyor. 35.8 kilometrelik sahil şeridimiz Kurşunlu'dan Narlı'ya kadar uzanıyor. Bu nedenle çadır, konteyner ve diğer ekipmanlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Eksiklik ihtimaline karşı da son kontrollerimizi yapacağız," ifadelerini kullandı.

Gemlik'in değil, tüm Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Başkan Deviren, "Depremle yaşamayı öğrenmek ve depreme dirençli kentler üretmek zorundayız. Bilim insanı Naci Görür de Gemlik'e geldi, daha önceki belediye başkanımızla da görüşmüştü. Bu tür bilim insanlarının söylediklerine kulak vermeliyiz. Sadece söylemlere değil, bilimsel gerçeklere dayanarak hareket etmeliyiz" dedi. - BURSA