Gemlik Belediyesi Çiftçilerin Yanında, Zeytin Alımlarına Devam Ediliyor - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Çiftçilerin Yanında, Zeytin Alımlarına Devam Ediliyor

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Gemlik Belediyesi, zeytin hasat döneminde çiftçilere destek olmak için yağlık zeytin alım fiyatını piyasadan daha yüksek belirleyerek çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bu uygulama ile toplamda 100 ton zeytin alımı planlanıyor.

31.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:57
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Gemlikli çiftçinin yüzü Gemlik Belediyesi'yle gülüyor

BURSA - Gemlik Belediyesi, tarıma olan desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Arazi yolu çözümleri ve yeni su havuzlarıyla çiftçinin derdine derman olan Gemlik Belediyesi, şimdi de ilçenin önemli markalarından olan zeytinin hasat döneminde çiftçilerin yanında oluyor. Tüccar tarafından 32 TL'ye alınan yağlık zeytini, Gemlik Belediyesi 40 TL'den alarak çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İlk olarak Umurbey Mahallesi'nde başlayan zeytin alımı, dün akşam saatlerinde Kumla'da devam etti. Zeytin alım bölgesini ziyaret eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, çiftçiye desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık 50 ton yağlık zeytin alan Gemlik Belediyesi iştiraklerinden Gemtar A.Ş., dün Kumla'dan aldığı 10 bin 650 kilogram zeytinle çiftçilerin ekonomilerine katkı sundu. İlerleyen günlerde devam edecek zeytin alımında toplamda 100 ton zeytin alımı planlanıyor. Gemlik Belediye Meclis Üyesi Emin Filiz ve Mustafa Duran'ın da katıldığı alımlar için zeytin üreticileri, Gemlik Belediyesi'ne teşekkür etti.

Uslu, "Zor günlerde çiftçimizin yanında olacağız"

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Gemlik Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurgularken, "Gemlik Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanındayız. Yağlık zeytinlerimizi almaya devam ediyoruz. Çiftçimizin durumu daha iyi olsun diye, gelecek yıllarda da Gemlik Belediyesi olarak her zaman elimizden geleni yapacağız. Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçimizin yanında olacağız" dedi.

Muhtar Can, "Piyasada 32 TL olan yağlık zeytini belediyemiz 40 TL'den alıyor"

Küçükkumla Köyü Muhtarı ve aynı zamanda zeytin üreticisi olan Nuri Can, Gemlik Belediyesi'nin çiftçileri ve köylüleri desteklemek amacıyla başladığı zeytin alımına dün akşamdan itibaren Küçükkumla, Narlı, Karacaali ve Büyükkumla mahallelerini de kattığını ve zeytin alımına başladığını belirtirken, "Piyasada 32 TL olan yağlık zeytini, belediyemiz 40 TL'den alıyor. Belediye Başkanımız Şükrü Deviren'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Köylüler de Gemlik Belediyesi'nin başlattığı bu uygulamaya teşekkür ederken, çiftçilere sunduğu desteğin çok önemli olduğunu vurguladılar.

(ERZ-HT-AÇ)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi Çiftçilerin Yanında, Zeytin Alımlarına Devam Ediliyor - Son Dakika

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