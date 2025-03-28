Gemlik'te Dronlu Trafik Denetimi

Gemlik'te dronlu denetim

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, kuralsızlara göz açtırmıyor

BURSA - Gemlik'te motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planı çerçevesinde trafik güvenliğini artırmak hedefiyle, dronlu denetimler sıkılaştırıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri tarafından Mart ayı boyunca yapılan kontrollerde bin 400 motosiklet denetlendi. 235 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve eksik belge ile motosiklet kullanan, ayrıca kask takmamaktan dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kazaların önlenmesine ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaların da artarak devam edeceği belirtildi.