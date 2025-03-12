Gemlik'te Ramazan Etkinlikleri ve İftar Programı - Son Dakika
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Gemlik'te Ramazan Etkinlikleri ve İftar Programı

Gemlik\'te Ramazan Etkinlikleri ve İftar Programı

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, iftar öncesinde pide ikramında bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

12.03.2025 10:03  Güncelleme: 10:05
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İftar öncesinde belediye meclis üyeleriyle birlikte pide ikramında bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, iftar saatinde ise Balıkpazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Salı Pazarı önünde vatandaşlara pide ikramı yapıldı. Ardından, Balıkpazarı ve Alemdar Caddesi'nde geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirildi. Başkan Deviren, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "Ramazan barıştır, kardeşliktir. Bereketi paylaştıkça çoğalır. Biz de bu mübarek günlerde kentimizin her köşesine Ramazan'ın bereketini taşımak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Şükrü Deviren, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik'te Ramazan Etkinlikleri ve İftar Programı - Son Dakika

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