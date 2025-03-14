Gemlik'te Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 17 Mart 2025 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA