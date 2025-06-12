Genç Çiftçi: Eğitim ve Tarımda Azim - Son Dakika
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Genç Çiftçi: Eğitim ve Tarımda Azim

Genç Çiftçi: Eğitim ve Tarımda Azim
12.06.2025 12:54
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14 yaşındaki Muhammet Efe, okul ve çiftçilikteki azmiyle dikkat çekiyor, bilinçli çiftçi olmayı hedefliyor.

Aydın'ın İncirliova İlçesi 50. Yıl ortaokulunda okuyan 14 yaşındaki Muhammet Efe Çelik, hem okul derslerinde hem de baba mesleği çiftçilikte azmi ve çalışkanlığı görenlerin takdirini topluyor. Bir yandan eğitim hayatını sürdürüp diğer yandan da yaklaşık 300 dönüm arazi işleyen Muhammet Efe, gelecekteki hayalinin bilinçli çiftçi olmak olduğunu söyledi.

Bu yıl etkili olan kuraklık ve Menderes Nehri'nin artık eskisi gibi su taşıyamamasından dolayı mısır üretiminde yoğunlaştıklarını belirten Muhammet Efe Çelik, gelişen teknoloji ile artık çiftçiliğin kas gücünden ziyade azim ve uykudan feragat edilerek yapıldığını belirtti. Aydın ovasından traktör kullanmayı bilen, toprağın ve ürünlerin dilinden anlayan herkesin çiftçilik yapabileceğini belirten Çelik, "İncirliova 50. Yıl Ortaokulu'nda okuyorum. Pek çok yaşıtım okuldan geri kalan zamanlarda bilgisayarda oyun oynayarak veya sanal olarak yarış arabası kullanarak eğlenip dinleniyor. Ben ise tarlaya gelip traktörle çift sürerek dinlenip eğleniyorum. Önceleri pamuk üretirdik bu yıl kuraklık nedeniyle mısır üreteceğiz. Tarım işinde ya büyüklerimden gördüklerimi uygulayarak ya da üründe marazi bir durum gördüğümde internetten ve ziraat ile ilgili kurumlardan bilgi alarak müdahale ediyorum. Şu anda kendim yaklaşık 300 dönüm arazi işliyorum. Bu işi yaparken okulumu ve derslerimi de aksatmamaya çalışıyorum. Çiftçilik bana göre güzel bir uğraş. Çünkü önümüzdeki yıllarda dünyanın en kutsal işinin çiftçilik ve özellikle gıda üretmek olacağına inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Çiftçi: Eğitim ve Tarımda Azim - Son Dakika

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