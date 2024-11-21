Genç Çiftçiden İlk Pamuk Hasadı

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BİLECİK (İHA) – Bilecikli genç çiftçi Baturalp Şenel, dedesine ait tarlada yetiştirdiği ilk pamuk hasadından bir parça pamuğu İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'a hediye etti.

Bilecikli genç çiftçi Baturalp Şenel, merkeze bağlı Gökpınar Köyünde, dedesinin tarlasında özenle yetiştirdiği pamukların ilk hasadını yaptı. Minik Şenel yaptığı hasattan bir parça pamuğu kendisine üretim konusunda her zaman bilgi ve destek konusunda yardımcı olan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'a hediye etti. İl Müdürü Yoldaş duygularını şöyle dile getirdi; "Tarıma meraklı ve istekli böyle genç çiftçilerimiz olduğu müddetçe tarımın 2'nci yüzyılı daha umut verici olacaktır. Genç çiftçimize çok teşekkür ediyorum." - BİLECİK