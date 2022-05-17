Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı - Son Dakika
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Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı

17.05.2022 10:37
Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen "Geleneksel Bozüyük Okulları Sosyal Etkinlikler Festivali (BOSEF)" Genç Erkekler Futsal ve Genç Erkekler Basketbol müsabakaları gerçekleştirilen kupa töreni ile sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen "Geleneksel Bozüyük Okulları Sosyal Etkinlikler Festivali (BOSEF)" Genç Erkekler Futsal ve Genç Erkekler Basketbol müsabakaları gerçekleştirilen kupa töreni ile sona erdi.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupaları Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir tarafından verildi.

Festival dolayısı ile yapılan Genç Erkekler Futsal ve Genç Erkekler Basketbol müsabakalarında alınan sonuçlar sonrasında Genç Erkekler Futsalda Kumral Abdal Anadolu Lisesi 1'inci, Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'inci ve Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü oldu.

Genç Erkekler Basketbol müsabakaları sonucunda Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 1'inci, Kumral Abdal Anadolu Lisesi 2'inci ve Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü oldu. - BİLECİK

Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı
Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı
Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı
Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Erkekler Futsal ve Basketbol şampiyonaları kupalarını aldı - Son Dakika


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