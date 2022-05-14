Genç Kuşak Fest Uşak'ta başladı - Son Dakika

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Genç Kuşak Fest Uşak'ta başladı

14.05.2022 20:24
Genç Kuşak Fest Uşak'ta başladı

Genç Kuşak Fest Uşak'ta başladı Uşak'ta Genç Kuşak tarafından düzenlenen GençKuşakFest, çeşitli etkinliklerle Ata Park'ta başladı.

Genç Kuşak Fest Uşak'ta başladı

UŞAK - Uşak'ta Genç Kuşak tarafından düzenlenen GençKuşakFest, çeşitli etkinliklerle Ata Park'ta başladı.

Düzenlenen festival, İsmet Paşa Caddesi'nden Ata Park Meydanı'na yapılan ve 100'lerce insanın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Ata Park'ta festival alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Genç Kuşak kurucusu, Uşak Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Çakın, uzunca bir süredir emek verilen Genç Kuşak projesinde, vatandaşlarla birlikte olmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Konuşmalarını devam ettiren Başkan Mehmet Çakın, "19 Mayıs haftasındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu toprakları, bizlere vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Gerçekten de gençler; bu vatana sahip çıkan gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerekse ihtiyaç duyulduğu her anda göğsünü siper etmeye çekinmeyen bu gençler, bizlere inşallah bu yüzyılda parlayan yıldızı Türkiye haline getirmesinde Öncü olacaklardır, buna yürekten inanıyorum" dedi. Başkan Çakın'ın konuşmalarının ardından düzenlenen açılış töreniyle GençKuşakFest resmi olarak başladı. Festivalin başlamasıyla birlikte Karizma Basket ekibi, akrobasi şov gerçekleştirdi. Düzenlenen hareketli şovu ardından Rampa Şov paten takımı, paten sahasında gösteri düzenledi. Bu etkinlik bittiğinde ise Dünya Motosiklet Şampiyonu Asrın Rodi Pak ve Motosiklet şovcusu Hakan Can Namlı motosikletleriyle birlikte çeşitli gösteriler sergileyerek vatandaşları etkiledi. Gösteri paraşüt ve Flyboard gösterisiyle devam etti. Öte yandan gün boyu sürecek etkinlikler USDEM ve Eypio konserleriyle birlikte bugünlük son bulacak.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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