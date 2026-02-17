Genç Uzman Çavuş Akyol'un Cenazesi - Son Dakika
17.02.2026 16:56
Hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, Oltu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Askerde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Akyol için bugün ikindi namazını müteakip Erzurum'un Oltuilçesi Aslanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde doğduğu Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi'ne götürülen Akyol, burada toprağa verildi.

Cenaze töreninde baba Rasim Akyol ve kardeşi Arif Akyol'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Törene Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Kan, askeri erkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol'un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
