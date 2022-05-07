Genç yazara imza buluşmasında yoğun ilgi - Son Dakika

Genç yazara imza buluşmasında yoğun ilgi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Türkiye'nin en genç yazarlarından birisi olan Dilara Keskin, kitapsever okuyucularıyla imza gününde bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü okuyan ve çocukluk yıllarından başladığı kitap yazarlığı hayallerine devam ederek dokuzuncu kitabını çıkarmaya hazırlanan genç yazar Dilara Keskin, Ünye'de bir kırtasiyenin organize ettiği programda genç okuyucularıyla buluştu.

Özellikle farklı duyguları kitaplarına aktararak, birbirinden farklı konuların kitaplarında işlendiğini ifade eden Yazar Dilara Keskin, iletişimin en önemli unsurunun okumak olduğunu ifade ederek herkesi kitap konusunda okumaya davet etti.

"Dokuzuncu kitabıma hazırlanıyorum"

Çocukluk yıllarından başladığı yazarlık hayallerini devam ettirerek son çıkaracağı dokuzuncu kitabına hazırlandığını ifade eden genç yazar Dilara Keskin, "Ben çocukluk yıllarımdan itibaren yazmaya başladım ancak kitaplarım ise lise yıllarımdan itibaren çıkmaya başladı. Şu ana kadar basılmış yedi kitabım var. Son olarak sekizinci kitabımı çıkardım. Herhangi bir aksilik olmazsa dokuzuncu kitabımı çıkarmayı düşünüyorum. Kitaplarımı yazarken okurlarıma, sahneye, o anki atmosfere kitaplarımı yazarak konusunu oluşturuyorum. Bir hayal üzerinden veya bir duygu üzerinden kitaplarımı yazmıyorum" dedi.

"İletişimin önemli maddesi okumaktır"

Okumanın her yerde önemli olduğuna dikkat çekerek iletişim konusunda insanların en önemli unsurunun yine okumak olduğunu söyleyen Dilara Keskin, "Sosyal medyaya en çok genç bir kesim hakim olduğu için gençlerimizde kendilerine yakın olan genç yazarları tercih ediyor. Bizler de bunun dışarıdan bakıldığında farkındayız ve hoşumuza gidiyor. Bu yüzden onlarda daha çok ilgi gösteriyor ve merak ediyorlar. Kitaplarımın konusunda her bir duyguya mutlaka yer veriyorum. İnsanlarımıza okumak denildiğinde çok basit bir şey gibi algılanıyor ancak normal hayatta yolda yürürken veya bir insanla konuştuğumuzda kendimizi ifade etmek adına okumaya ihtiyaç duyuyoruz. Kısacası bir insanla iletişimin asıl önemli maddesi ise okumaktır" diye konuştu.