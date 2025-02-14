Gençler Stratonikeia'da Çömlekçilik Öğrendi - Son Dakika
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Gençler Stratonikeia'da Çömlekçilik Öğrendi

Gençler Stratonikeia\'da Çömlekçilik Öğrendi

Yatağan'da düzenlenen atölye ile gençler, çömlekçilik sanatıyla tarihi mirası deneyimledi.

14.02.2025 13:14
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi Stratonikeia Antik Kenti, bu kez gençleri geleneksel sanatlarla buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yatağan Gençlik Merkezi ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Geçmişten Günümüze Çömlekçilik" atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Gönüllü gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, insanlık tarihi kadar eski olan çömlekçilik sanatı deneyimlendi. Gençlik merkezi seramik eğitmenleri eşliğinde çömlek tornasında kendi seramik eserlerini yapan gençler, hem geleneksel el sanatlarının inceliklerini öğrendi hem de tarihi mirasla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

"Gençler tarihi ve sanatı buluşturdu"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin gençlerin sanata olan ilgisini artırmak ve kültürel mirası yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gençlerimizi sanatla buluşturmak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Tarihi Kentte Seramik Atölyesi etkinliği büyük bir heyecanla gerçekleşti. Geleneksel seramik sanatının inceliklerini öğrenen gençlerimiz, hem el becerilerini geliştirdi hem de tarihi mirasımızı yakından tanıma fırsatı buldu. Gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmayı, onları kültürel değerlerimizle buluşturmayı hedefleyen etkinliklerimiz devam edecektir. Katılım gösteren tüm gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yatağan, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler Stratonikeia'da Çömlekçilik Öğrendi - Son Dakika

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