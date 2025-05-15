Gençlik haftası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gençlik haftası başladı

Gençlik haftası başladı

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası, Havuz Başındaki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreniyle başladı.

15.05.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası, Havuz Başındaki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreniyle başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası Kutlamaları Havuz Başındaki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreniyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, şube, ilçe, gençlik merkezleri müdürleri ve yurt müdürleriyle sporcular ile antrenörler katıldı.

Çelenk Koyma töreninde konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Her yıl kutladığımız 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu töreninde bir araya geldik. Sevgili Gençler, Bilgi toplumunun etkin bireyleri olabilmeniz için çok çalışılmalı, bilgiye açık olmalı, kendinizi her alanda yetiştirmelisiniz. Aldığınız çağdaş eğitimin yanında teknolojinin sunduğu tüm bilgi kaynaklarını da kullanarak, Ulusunuza ve insanlığa yararlı bireyler olmaya çabalamalısınız. Bu sizin kendinize olduğu kadar, ulusumuza, ülkemize ve insanlığa karşı da sorumluluğunuzdur. Bizlere bu güzel coğrafyada bağımsız bir ülke bırakan, yurttaşlık hak ve özgürlüklerimizi kazandıran başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Kurtuluş Savaşının baş kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve Kahraman ecdadımız olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimize duyduğumuz sonsuz saygı ve gönül borcunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan bu anlamlı haftada tüm gençlerimize, sporcularımıza ve değerli hemşehrilerimize sevgilerimi iletiyor, hepinize esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Bu arada Gençlik Haftası çeşitli aktiviteler ve spor müsabakalarıyla 21 Mayıs 2025'e kadar devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Yerel Haberler, Gençlik, erzurum, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik haftası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
15:04
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:24:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlik haftası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.