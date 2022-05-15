Gençlik Haftası etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, kutlama telgrafı gönderdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yıldönümü ile Gençlik Haftası Kutlamaları Havuzbaşı'nda Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu ile başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atatürk Anıtına Çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması esnasında sporcular bayrakları göndere çekti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz" dedi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik haftası çelek sunumu ile başlarken, hafta boyunca Gençlik Merkezleri çeşitli organizasyonlar yapacak. Yakutiye Spor Salonu ve Palandöken Spor Salonu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile Gençlik Haftası münasebetiyle spor müsabakaları düzenlenecek.

Taşkesenlioğlu Ban'dan kutlama telgrafı

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Gençlik Haftası Kutlamaları çerçevesinde yapılan Çelenk Sunma törenine kutlama telgrafı gönderdi.

Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban, kutlama telgrafında: "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103. Yıl Dönümü ve Gençlik Haftası Kutlama Programınıza ait davetiyenizi aldım. Teşekkür ederim. Programınızın hayırlı geçmesini temenni eder, şahsınızda tüm konuklara en derin selamlarımı sunarım." İfadelerine yer verdi.

Bu arada çelenk bırakma törenine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Hizmet Müdürleri, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezleri Müdürleri, Yurt Müdürleri ve gençlik liderleri ile sporcular katıldı. - ERZURUM