Genel Başkan Asmalı Erzurum'da - Son Dakika
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Genel Başkan Asmalı Erzurum'da

13.04.2022 15:23
Genel Başkan Asmalı Erzurum'da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı Erzincan'da düzenlenen programa katılmak üzere bugün hava yolu ile Erzurum'a geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı Erzincan'da düzenlenen programa katılmak üzere bugün hava yolu ile Erzurum'a geldi.

Erzurum Şubesini ziyaret eden Genel Başkan Mahmut Asmalı'yı Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde Erzurum Şube yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Genel Başkan Mahmut Asmalı bölgesel çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Saner Meşe, Yönetim kurulu üyesi Mustafa Aktaş, Teşkilatlanma Komisyonu Üyesi Erdem Kesmen, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı da katıldı.

Ziyaretin ardından Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir Genel Başkan Asmalı'ya Oltu Taşı tesbih ve plaket takdim etti. - ERZURUM

Genel Başkan Asmalı Erzurum'da
Genel Başkan Asmalı Erzurum'da
Genel Başkan Asmalı Erzurum'da
Genel Başkan Asmalı Erzurum'da

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Fuat Demir, Erzincan, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Başkan Asmalı Erzurum'da - Son Dakika


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