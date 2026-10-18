Genel Meclisi Üyesi Gülel, Şavşat\'ın ulaşımı için tünel, öğrenciler için yurt istedi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, Şavşat'ın en büyük sorununun ulaşım olduğunu, bunun ilçe ekonomisini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bir şeyin maliyeti Ankara'da 3 liraysa burada 7-8 lira oluyor. Biz Türkiye'nin en son noktasındayız, 20 kilometre sonrası Gürcistan sınırı. Zor şartlarda seyahat ediyoruz. Bir an önce tünelin yapılması Şavşat ekonomisini canlandıracaktır. Şavşat'ın ekonomisinin canlanması için buraya insanların gelmesi lazım" dedi.

Gülel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Şavşat'ın ekonomik olarak canlanabilmesi için öncelikle ulaşım sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Gülel, şöyle devam etti: "Şavşat'ın en büyük sorunu yoldur. Ekonomik şartlardan dolayı insanların buraya gelmesi çok zor. Bir şeyin maliyeti, örneğin Ankara'da 3 liraysa burada 7-8 lira oluyor. Biz Türkiye'nin en son noktasındayız. Buradan 20 kilometre sonrası Gürcistan sınırı. Bu zor coğrafyada gerçekten zor şartlarda yaşıyoruz. Ardahan bağlantımız var, Erzurum bağlantımız var ama Ardahan'a giderken de kışın çok zor şartlarda yolculuk yapıyoruz. Yazın sis olduğu zaman yine zor şartlarda seyahat ediyoruz.

Bir an önce tünelin yapılması Şavşat ekonomisini canlandıracaktır. Şavşat'ın ekonomisinin canlanması için buraya insanların gelmesi lazım. Kışın burada 3 bin 500-4 bin kişi yaşıyoruz. Bu şartlar nedeniyle nüfusumuz yaşlı. Hastanemizde doktor yok. Yaşlı insanların hemen hemen her gün doktora ihtiyacı oluyor. Doktora gitmek için ya Artvin'e ya da Ardahan'a gitmeleri gerekiyor. Öyle zaman oluyor ki Ardahan'a gitmekte de zorlanıyorlar, Artvin'e gitmekte de zorlanıyorlar. Yollarımız çok zor bir coğrafyada, ulaşımı güçleştiren bir güzergahta bulunuyor. Bu sorunların tünellerle aşılabileceği bir proje olması lazım."

"ÖĞRENCİLER İÇİN YURT YETERSİZ, KİRALAR 25-30 BİN LİRA"

İlçede istihdam yaratacak devlet yatırımları da fabrikalar da bulunmadığına işaret eden Gülel, "Sadece burada küçük çaplı HES'ler yapmışlar. Bu HES'lerde de 3-5 kişi çalışıyor. Bunların Şavşat ekonomisine çok fazla katkısı yok. Üniversitemiz, meslek yüksekokulumuz var. Ancak öğrencilerin kalabileceği yeterli sayıda yurt yok. Çocuklar başka yerlere, cemaat yurtlarına yönlendiriliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun buradaki öğrencilere yetecek kadar yurt yapması önemli. Şavşat'ta ev kiraları da bugünlerde 25-30 bin liradan başlıyor. Bu öğrenciler zaten dar gelirli ailelerin çocukları. Bu sebeple Şavşat ekonomisine çok fazla katkıları olmuyor" diye konuştu.

"ÜRETİCİYE UCUZ VE ÖTV'SİZ MAZOT DESTEĞİ ŞART"

Şavşat'ta hayvancılığın yoğun yapıldığını belirten Gülel, ancak bir balya otun 400-450 lira, bir litre mazotun ise 100 lira olduğunu anlattı.

Gülel, "Bu insanların alım gücüyle sürdürülebilir hayvancılık yapılabileceğini zannetmiyorum. Herkes hayvan sayısını azaltmaya gidiyor. Nasıl ki yat sahiplerine ucuz mazot veriliyorsa hayvancılık yapanlara, çiftçilere, ÇKS belgesi olanlara da ucuz mazot verilebilir. ÖTV'siz mazot sağlanabilir" dedi.