Gerger'deki Doğal Nergisler İlgi Odağı

Gerger'deki yabani nergisler ilgi odağı oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesi Atatürk Baraj kenarındaki ayrı bölgede yetişen 50 dönümlük doğal nergis bahçelerine çevre illerden de gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Gerger ilçesinde bölgede yetişen ters lalelerin yanı sıra, doğal olarak yetişen nergisler de bölgede kendini göstermeye başladı. Üçkaya köyü kırsalında ve Gerger Kanyonlarının girişinde yetişen doğal nergisler, yerli turistlerin akınına uğruyor. Her Mart ayında görülen nergisler, sarı ve beyaz renklerinin yanı sıra muhteşem kokusu ile insanları mest ediyor.

Çevredeki ve bölgedeki farklı illerden doğa severler ise nergis bahçelerindeki kartpostallık manzaralarda fotoğraf çekilip, nergis topluyor.

Yöre halkı, yılladır bu bölgede yetişen doğal nergis çiçeklerinin yetiştikleri bölgenin SİT alanı olarak tescillenmesini bekliyor.