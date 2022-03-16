Gergit: "Ersander'in amacı kurtuluş sevincini yaşatmak" - Son Dakika
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Gergit: "Ersander'in amacı kurtuluş sevincini yaşatmak"

16.03.2022 09:53
Gergit: "Ersander'in amacı kurtuluş sevincini yaşatmak"

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) bugün "Bir İstiklal Şehri Erzurum" isimli tiyatro gösterisiyle görücüye çıkıyor.

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) bugün "Bir İstiklal Şehri Erzurum" isimli tiyatro gösterisiyle görücüye çıkıyor. Erzurum'un işgalden kurutuluşu etkinlikleri ile sahne alacaklarını anlatan ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, "Hedefimiz kurtuluş sevincini etkinliklerle yaşatmak" dedi.

Erzurum'un en yeni sivil toplum kuruluşlarından birisi olan ERSANDER'in kısa sürede ismini duyurmaya çalıştığını, bunda da başarı sağladığını kaydeden Başkan Ümit Gergit, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdikten sonra, sosyal çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade etti. "Bayram ayı" olarak tanımladığı Mart'ta art arda iki etkinliğe imza atacaklarını bildiren Gergit, şunları söyledi.

İran'la Ortak Gecemiz Var

"Etkinliklerimizden ilkini bugün saat 19.00'da Cumhuriyet Caddesindeki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahneleyeceğiz. Erzurum düğünlerinde önemli bir yer tutan kısır gecesi ve kına gecesi geleneğini işleyeceğiz. Yönetmenliğini Cem İçyar'ın yaptığı tiyatro oyununun yanı sıra Türk halk müziği konseri ve bar ekiplerinin gösterisi de gecemizde yer alacak.

ERSANDER olarak 22 Mart tarihinde de bu defa İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ile ortaklaşa bir müzik ve kültür şöleni gerçekleştireceğiz. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşecek şölende Tebriz'den gelecek 30 kadar sanatçı, dost ve kardeş ülke İran'ın kültür ve sanatından örnekler sunacak. Erzurum'dan da Yönetim Kurulu Üyemiz Vahit Alkır'ın organizasyonunda yerel sanatçılarımızla programa katkı yapacak. O gece her iki ülkenin sanatçıları, sürpriz şarkıları ortaklaşa söyleyecek. Bu tür etkinlikler sayesinde ortak kültür ve inanca sahip iki ülke insanının daha da yakınlaşacağını ve gidiş-gelişlerin giderek artacağını ümit ediyorum." - ERZURUM

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Togo Cumhuriyeti, Tiyatro, Erzurum, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gergit: 'Ersander'in amacı kurtuluş sevincini yaşatmak' - Son Dakika


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