Germencik\'te çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

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(Aydın)- Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy yakınlarında makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Argavlı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine de sıçrayan yangını kontrol almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.