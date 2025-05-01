Sakin şehirde sis güzelliği kartpostallık görüntüler oluşturdu
SİNOP - Türkiye'nin "sakin şehir" (Cittaslow) ünvanına sahip Sinop'un Gerze ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Gerze'de denizin yüzeyini tamamen kaplayan sis, sahil boyunca izleyenlere eşsiz görüntüler sundu. Beyaz bir örtüye bürünen deniz ve sahil şeridi, doğanın eşsiz güzelliğini yansıttı. Doğal güzellikleriyle bilinen Gerze'ye sisin eklediği masalsı hava, hem ilçe sakinlerinin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Havadan da görüntülenen sisli manzara, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
Son Dakika › Yerel › Gerze'de Kartpostallık Sis Manzarası - Son Dakika
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