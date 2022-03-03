Gerze için tanıtım pulu - Son Dakika

Sinop'un Gerze ilçesinin tanıtına katkı sağlamak amacıyla pul bastırıldı.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, ilçeyi tanıtmak amacıyla pul bastırdıklarını açıkladı. Şensoy, "İlçemizin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere Gerze manzaralı, ilçemizi en iyi şekilde tanıtan Yangın Evleri ve Deniz Feneri'ni de içinde barındıran CittaSlow Gerze logolu pullar bastırdık. Tasarlanan bu pullar ile göndereceğimiz mektup ve tebrik kartlarında ilçemizi şehir dışında çok daha fazla tanıtma fırsatı bulacağız" dedi. - SİNOP