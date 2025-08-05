Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
05.08.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de Alo Gıda 174 ihbarları üzerine denetim yapıldı, kurallara uymayan işletmelere ceza verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo Gıda 174 hattına yapılan şikayetler üzerine gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Tüketici şikayetlerine kayıtsız kalmayan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo Gıda 174 hattına gelen ihbarlar doğrultusunda ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Hijyen ve mevzuat kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı. Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, Alo Gıda 174 hattına gelen şikayetler doğrultusunda ilçemizde faaliyet gösteren bazı gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama şartları, personel hijyeni, üretim alanlarının uygunluğu ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle incelenmiştir. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların Alo Gıda 174 hattı üzerinden şikayet ve taleplerini iletmeye devam etmeleri istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı!
İsrail’de siyasi kriz Ana muhalefet lideri, Netanyahu’yu hedef aldı İsrail'de siyasi kriz! Ana muhalefet lideri, Netanyahu'yu hedef aldı
Özel hastane fazla para almıştı 11 bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı Özel hastane fazla para almıştı! 11 bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı
Belediye “görülmeye değer mahalle“ unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok Belediye "görülmeye değer mahalle" unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok
Otomobilin Çarptığı Eşek Ölürken, Yavrusu Yanında Bekledi Otomobilin Çarptığı Eşek Ölürken, Yavrusu Yanında Bekledi
Muhtarı isyan ettiren olay Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Amcanın yeğenini öldürdüğü o anlar kameraya yansıdı Amcanın yeğenini öldürdüğü o anlar kameraya yansıdı

08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
07:39
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
07:21
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
13:40
Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi
Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi
13:38
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti
13:36
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!
13:34
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
13:20
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 09:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.