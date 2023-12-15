 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gıda ürünleri yüklü tır küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Gıda ürünleri yüklü tır küle döndü

Uşak-İzmir karayolu üzerinde hareket halindeki gıda ürünleri yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yol tekrar açıldı.

Gıda ürünleri yüklü tır küle döndü
15.12.2023 - 22:24,
Abone Ol

Gıda ürünleri yüklü tır küle döndü

UŞAK - Uşak- İzmir karayolu üzerinde hareket halindeki gıda ürünleri yüklü tır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-İzmir kara yolu Çamyazı köyü mevki yakınlarında M.E. idaresindeki 34 NS 9573 plakalı gıda ürünleri yüklü tır henüz sebebi belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Uşak-İzmir karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, İzmir, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gıda ürünleri yüklü tır küle döndü - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:49:52. #1.12#
SON DAKİKA: Gıda ürünleri yüklü tır küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement