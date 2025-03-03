Giresun Belediye Başkanı\'ndan Taşbaşı Parkı Açıklaması

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyeye ait Taşbaşı Parkının hukuksuz bir şekilde bir vakıfa devredildiği ifade ederek, "Bizler Giresun halkımızla birlikte Taşbaşı Parkımıza sahip çıkıp, bu hukuksuz kararın arkasında hangi güç olursa olsun şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte hukuk çerçevesinde mücadeleyi ve direnişi göstermekte kararlıyız" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tarihi Taşbaşı Parkının cami yapılması amacıyla bir vakıfa devredilmesiyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Köse, yaptığı açıklamada, "Giresun kent belleğinde yer edinmiş, sembol bir alan halini almış, tapusu Giresun Belediyesi'ne ait olan Taşbaşı Parkı'na, İstanbul'da bulunan paravan bir dernek aracılığıyla hukuksuz bir şekilde el konulmuştur" dedi. Sürecin, derneğin 23 Eylül 2024'te Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yaptığı başvuruyla başladığını belirten Köse, 29 Kasım 2024'teki kurul toplantısında talebin önce reddedildiğini, ancak daha sonra kurula verilen talimatla bu kararın kabul edildiğini ifade etti.

"Alınan karara açıklık getirilmelidir"

Başkan Köse, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, fiziksel olarak mevcut olmayan bir yapıyı tarihi eser olarak tescil ettiğini belirterek "1932 yılında tamamen yıkılmış bir yapının 'korunması gerekli kültür varlığı' olarak tescil edilebilmesi için 2863 sayılı kanunda belirtilen kriterler, var olan bir yapı için geçerlidir. Mevcutta hiçbir parçası, hatta bir çakıl taşı dahi olmayan bir yapıyı tarihi eser olarak tescillemek trajikomik bir durumdur. Bu kararı alan Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hangi gerekçe ile ya da telkin ile böyle bir kararı aldığına açıklık getirmek durumundadır" dedi.

Giresun Belediyesi mülkleri üzerindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hacizlerinin belediyenin hizmet üretmesini zorlaştırdığını ifade eden Köse, "Bunu bütün kamuoyu bilmektedir. Ne hikmetse, Taşbaşı Parkı üzerindeki SGK haczi alelacele kaldırılarak, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun trajikomik kararıyla tapu gaspı yapılmıştır. Bu hususu halkımızın takdirine sunmaktayız" diye konuştu.

"Bu karar tehlikeli bir emsal oluşturabilir"

Köse, bu kararın Türkiye genelinde tehlikeli bir emsal oluşturabileceği uyarısında bulunarak, "Bu kararla, Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir vakıf, sadece eski fotoğrafları göstererek tescil işlemi gerçekleştirebilir. Kaybedilmiş tüm hakların geriye doğru işletilmesi gündeme gelebilir. Devletin işleyişini az çok bilen bir kişi bile bu kararın çok tehlikeli olduğunu anlar" dedi.

-"Arka planda farklı hesaplaşmalar var"

Giresun halkının anılarının yok edilmek istendiğini savunan Köse, "Camiler hepimizin kutsalıdır. Ancak bu konu, cami talebi altında başka hesaplaşmalar taşımaktadır" dedi. Parkın, Cumhuriyetin ilanıyla başlayan yeni sürecin kültürel bir değeri olduğunu ve korunması gerektiğini ifade eden Köse, "Giresun halkı da Taşbaşı Parkı'nı cumhuriyet döneminin korunmaya değer bir mirası ve geleceğe taşınacak bir katman olarak görmektedir" şeklinde konuştu.

-"Bakanlığın bu kararı iptal etmesini umuyoruz"

Seçim döneminde Taşbaşı Parkını halkla buluşturmak için köprü inşa etme sözü verdiklerini hatırlatan Köse, "Bizler seçim döneminde halkımıza bir söz vermiştik. Sahil yolunun geçmesiyle adeta şehrimizden koparılan Taşbaşı Parkımızı tekrar halkımızla buluşturmak için o bölgeye yeni bir köprü inşa etmeyi vaat etmiştik. Bizler Giresun halkımızla birlikte Taşbaşı parkımıza sahip çıkıp, bu hukuksuz kararın arkasında hangi güç olursa olsun şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte hukuk çerçevesinde mücadeleyi ve direnişi göstermekte kararlıyız. Umut ederiz ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, bu akla mantığa uymayan, yasalara aykırı kararı bozar ve Taşbaşı parkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehrimizin önemli bir değeri olarak gelecek nesillere aktarılır" diye konuştu. - GİRESUN